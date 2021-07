Gapar promove pastelada para arrecadar fundos e comprar uniformes e materiais

Foto: divulgação

O Gapar Esporte Clube já está se preparando para as futuras competições, após um período sem atividades, por conta da pandemia da Covid 19. Para isso, irá promover uma pastelada no sábado, dia 7 de agosto, com intuito de arrecadar fundos e investir na compra de novos uniformes e materiais para o time.

A pastelada acontece no horário das 18h às 21h, na rua Paraná, nº 156, no jardim Iguaçu, somente para entregas. Entre as opções de sabores estão o tradicional pastel de carne, de queijo e de pizza no valor de R$ 5,00 cada, de palmito por R$ 7,00 e de camarão por R$ 9,00. Encomendas e mais informações pelos fones (41) 99131-2436 (Alcides), 99928-3824 (Ciro) e 99870-9841 (Edir).

Sobre o Gapar

O clube foi criado por um Grupo de Amigos e Professores de Araucária, daí a sigla Gapar. E apesar de ter sido fundado em 2015, só elegeu sua primeira diretoria em abril de 2019, tendo como presidente Alcides José Padilha.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1271 – 22/07/2021