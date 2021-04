Garotinha com hipotonia congênita precisa de ajuda para continuar tratamento

Ana Julia enfrenta uma rotina intensa de terapias e precisa de ajuda para manter tratamento. Foto: divulgação

Diagnosticada logo nos primeiros anos de vida com Hipotonia Muscular Congênita, doença que diminui o tônus e a força muscular, a pequena Ana Julia Trusczynski Gonçalves de Oliveira, de apenas três anos, vem se dedicando aos tratamentos da doença, para que futuramente consiga levar uma vida saudável. Contudo, a situação financeira da família se tornou um obstáculo para esse objetivo. Temendo precisar interromper as sessões de fisioterapia da filha por falta de dinheiro, Silvana decidiu fazer uma rifa, onde toda a comunidade pode adquirir, concorrer a prêmios e ajudar a manter o tratamento da garotinha.

Moradora do Capela Velha, Silvana, que também é mãe de Ana, Joel Lucas e Victor Gabriel, explica que a situação na casa tem ficado cada dia mais complicada, pois o custo do tratamento da menina é alto, ainda mais se somado às dívidas mensais da família, como alimentação, água, luz e outros. “A Ana precisa fazer hidroterapia, 10 sessões saem por R$450, fora nosso transporte e a equoterapia, que custa R$350 por mês”, diz.

Sofrendo também de bronquite asmática e crises convulsivas, a pequena guerreira é acompanhada de perto por diversos especialistas, o que mantém seu quadro estável. A assistência profissional de fisioterapia na rotina de Ana é de extrema importância, pois ela estimula o aumento do tônus muscular, favorecendo assim os ganhos de habilidades psicomotoras, ajustes posturais, equilíbrio, propriocepção e trabalho respiratório. “Quem puder comprar a nossa rifa vai nos ajudar bastante. Esses dois tratamentos são caros e no momento só vivemos com o BPC do meu outro filho autista. Não estou conseguindo dar conta de pagar tudo”, completa Silvana.

Como ajudar

Os prêmios para os vencedores da rifa serão um edredom casal, um jogo de cortina rústica e um jogo de cama casal completo. O valor de cada bilhete é de R$10 e pode ser adquirido pelo PIX 04847154967 (CPF). O telefone para contato da família é o (41) 99575-0438.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1257 – 15/04/2021