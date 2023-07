Garotinho encontra a Giratina-V, figurinha super rara do Pokémon

Quem não teve um passatempo preferido na infância? Com certeza, todo mundo! Algumas crianças passam horas praticando algum esporte, outras preferem jogar vídeo games, mas uma grande parcela gosta mesmo de colecionar, seja brinquedos, figurinhas ou cards, como são mais conhecidas.

Com o garotinho Jihad D. Melo, de apenas 6 anos, não é diferente. Ele já é um colecionador profissional de figurinhas. Isso mesmo! De acordo com o relato da mãe, Jihad coleciona há 1 ano e recentemente encontrou um card muito raro. “Quando ele descobriu o valor da figurinha, não deixou ninguém pegar”, brincou. Ela também disse que esse não foi o primeiro card raro que o Jihad encontrou. “Ele tem mais algumas raras, disse pra mim que são 88, as quais estão guardadas a 7 chaves”, declara a mãe.

A figurinha em questão é um card premiado do Pokémon, mais especificamente a Giratina – V, da coleção Origem Perdida. Segundo a loja Araucária Coleções, o card encontrado pelo Jihad é super raro, seu valor no mercado varia de 800 a mil reais, podendo atingir o valor máximo de até R$ 2.700. “É um fato quase inédito alguém encontrar a Giratina-V”, disse Hassan Neto.

