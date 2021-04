Gatinhas que se perderam precisam voltar para seus lares

Foto: divulgação

Duas gatinhas de pelagem cinza com branco estão à procura de seus donos. Uma delas sumiu há cerca de um mês da sua casa, que fica na rua Capivari, próximo ao Supermercado Condor, no bairro Costeira. Ela pertence a duas crianças, que estão sofrendo muito com a ausência da “amiguinha”. Quem tiver notícias sobre o paradeiro da gatinha poderá entrar em contato pelo fone 99596-1017, falar com Rossela.

A outra gatinha apareceu em uma residência que fica no jardim Gralha Azul, próximo à Escola Municipal Deputado João Leopoldo Jacomel, no sábado, 3 de abril, e tem a mesma cor, cinza com branco. Quando o animalzinho apareceu na casa, a proprietária divulgou sua foto nas redes sociais, na tentativa de localizar seu tutor. Foi nesse momento que as histórias das duas gatinhas se cruzaram, pois uma pessoa entrou em contato, acreditando que era o seu animalzinho, que havia desaparecido. Porém, apesar de terem a mesma cor, as felinas possuem alguns sinais que as diferenciam.

Se alguém tiver alguma notícia que possa levar aos donos da gatinha que apareceu na casa da moradora do jardim Gralha Azul, o fone para contato é o 99961-4922, falar com Rosana. E quem quiser também pode compartilhar esse post, para ajudar as “meninas” a voltarem pra suas casas.

Texto: Maurenn Bernardo