Ginastas araucariense conquistaram medalhas no Paranaense Adulto

Nem mesmo o nervosismo em disputar a primeira competição do ano ofuscou o brilho das ginastas araucarienses, que conquistaram medalhas no Campeonato Paranaense de GR Adulto, realizado entre os dias 18 a 20 de maio, em Curitiba. Mesmo apreensivas e apresentando pequenas falhas nas execuções, elas estavam muito empolgadas e deram o melhor de si na competição, resultando em excelentes classificações.

Foram campeãs paranaense por equipe Nível 2; a ginasta Milena Olegar Fracaro foi vice-campeã individual geral, ficou em 4º lugar Aparelho Fita e 5º lugar Aparelho Maças; Gabriela Malaquias Trzaskos foi 3ª colocada no individual geral, campeã no Aparelho Fita e 2º lugar Aparelho Maças; Yasmim foi finalista no Aparelho Fita, encerrando em 7° lugar; Daniela foi finalista no Aparelho Maças, encerrando em 9° lugar.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) parabenizou as atletas pelos resultados conquistados.

Edição n. 1364