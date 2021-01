GM prende dupla que portava “tresoitão” com numeração raspada

Compartilhe esta notícia

Foto: divulgação

Na noite de sábado, 9 de janeiro, durante um patrulhamento pelo bairro Capela Velha, a Guarda Municipal recebeu a informação de que na rua Beija Flor, esquina com a rua Coleiro, estava acontecendo uma briga. Já no local, a equipe conversou com uma senhora e ela relatou que seu irmão tinha sofrido uma ameaça de morte, e que os dois suspeitos pela intimidação, haviam fugido em um veículo GM Ômega preto. Segundo ela, eles teriam prometido que retornariam, dessa vez armados.

A viatura saiu à caça do veículo e conseguiu encontrá-lo na rua Pomba. Foi feita a abordagem e na revista pessoal dos dois ocupantes, nada de ilícito foi localizado, porém, ao realizar buscas no veículo, foi encontrado na lateral da porta do passageiro, um revólver calibre 38 com cinco munições intactas. A arma também estava com a numeração raspada.

Diante dos fatos a GM deu voz de prisão e conduziu a dupla para a Delegacia de Polícia Civil para providências. Já o rapaz que sofreu as ameaças, também foi até a Delegacia para formalizar a denúncia contra os suspeitos.