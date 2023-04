GMA apreende dois veículos roubados durante atendimento a uma briga de vizinhos

Na última quinta-feira (13), às 14h30, a Guarda Municipal de Araucária foi acionada para atender uma ocorrência de uma briga entre dois vizinhos de terreno, no bairro Estação, às margens da PR 423.

No local, a equipe conversou com os dois envolvidos, e os orientou a realizar um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia Civil, porém um dos sujeitos não aceitou as orientações dos policiais. Os agentes questionaram o homem sobre os quatro veículos que estavam em seu terreno e ele relatou que estava tirando peças dos automóveis.

Ao realizar a checagem das placas dos carros que estavam no terreno, a equipe constatou que um GM Corsa de cor branca era produto de furto. Já em um Fiat Uno de cor preta, foi constatada adulteração dos sinais identificadores no chassi.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis. Os dois veículos em questão também foram levados para Delegacia.

Foto: Divulgação GMA.