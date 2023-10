Grande final da Primeirona Municipal entrará para a história do futebol

Sem um favorito ao título, Contenda Futebol Clube e Grêmio Esportivo Araucariense decidiram o título da Primeirona Municipal 2023 na tarde do último domingo (22/10), no Estádio Municipal Emílio Gunha. Os times jogaram de igual pra igual, no primeiro tempo o Grêmio chegou muito perto de abrir o placar, porém perdeu um pênalti. E como diz o velho ditado de que “quem não faz, leva”, acabou tomando um gol do Contenda no segundo tempo, justamente o gol que garantiu o troféu ao time visitante.

Foi um jogo emocionante, ainda mais por conta da grande novidade da Primeirona deste ano, que foi a transmissão da grande final ao vivo pelo facebook e youtube do Jornal O Popular, fato inédito que certamente elevará a competição a patamares maiores nas próximas edições.

Campanhas semelhantes

Tanto o Contenda quanto o Grêmio eram merecedores deste troféu, já que tiveram campanhas semelhantes na competição. O Contenda jogou as três primeiras partidas em casa, perdeu para o Grêmio por 3X2, venceu o Chantilly por 2X 1 e empatou com o Jatobá em 1X1. Depois enfrentou o Gapar e venceu por 3X2, e perdeu para o Três Jardins por 1X0. Chegou à semifinal e venceu o Três jardins por 2X0, chegando à final contra o Grêmio, time que venceu por 1X0. Ao todo o Contenda contabilizou 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Grêmio venceu o primeiro jogo contra o Contenda por 3X2, no segundo jogo ganhou do Gapar por 2X0, empatou o terceiro jogo com o Três Jardins em 3X3, na quarta partida perdeu para o Três Jardins por 1X0, depois perdeu o quinto jogo para o Jatobá por 3X1. Chegou à semifinal e empatou com o Jatobá em 1X1, jogo decidido nos pênaltis, garantindo vaga para a final contra o Contenda, jogo que perdeu por 1X0. No total foram 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas.

Grêmio Araucariense foi guerreiro, chegou até a final, porém não conseguiu passar pelo Contenda

Artilheiro e goleiro

O artilheiro da categoria Adulto, com 7 gols marcado, foi o jogador Anderson Filipak, do Grêmio Esportivo Araucariense e o goleiro menos vazado foi Edson R. G. Pagnussato, do Três Jardins, que tomou apenas 2 gols em toda a competição.

Juvenil

Pela categoria Juvenil da Primeirona Municipal o Chantilly venceu o Gapar por 4X0 na grande final e faturou o troféu de campeão. O time também ficou com os troféus de melhor artilheiro com o atacante Maycon Oliveira, que marcou 10 gols na competição, e goleiro menos vazado com Fernando Iniesta, que tomou 6 gols em todo campeonato.

Gigante em campo o Chantilly venceu o Gapar e levantou o troféu da categoria Juvenil

Emoções à flor da pele

Segundo a Liga Desportiva de Araucária (LDA), entidade organizadora da Primeirona, o campeonato foi um sucesso de público e mexeu com as emoções de todos até a grande final, tanto de jogadores, quanto das comissões técnicas e torcidas. Todos os times estão de parabéns, demonstraram ser fortes tecnicamente e seus atletas apresentaram muito vigor físico.

“Pela primeira vez na história do futebol amador houve uma transmissão ao vivo com imagens que serão lembradas para a eternidade. Contamos ainda com a presença de autoridades do futebol paranaense. Foi uma grande festa, com muitos torcedores nas arquibancadas e muitos também grudados nos seus telefones celulares para acompanhar a transmissão do Popular”, destacou a LDA.

Edição n.º 1386