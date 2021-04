Grupo Escoteiro Pedra de Davi também arrecada alimentos

Doações podem ser entregues na 9ª IEQ, nos horários de cultos. Foto: divulgação

A solidariedade vem ganhando força e tem sido fundamental no combate à Covid-19. Aqueles que já tinham o hábito de ajudar, estão reforçando ainda mais suas ações sociais em prol do próximo. É o caso do Grupo Escoteiro Quadrangular Pedra de Davi, que juntamente com a 9ª Igreja do Evangelho Quadrangular, realiza a 2ª edição da campanha Momento de Solidariedade, que arrecada alimentos não perecíveis, materiais de higiene e produtos de limpeza, para ajudar as pessoas que nesse momento passam por dificuldades. A ação iniciou no dia 4 de abril.

As pessoas poderão entregar suas doações durante os cultos noturnos, que acontecem nas terças, quintas, sextas, sábados e domingos, às 20h. O endereço do templo da Quadrangular é marginal da Rodovia do Xisto, 6965, ao lado da Auto Peças Araucária. Quem não tiver condições de levar sua doação pessoalmente, basta entrar contato que alguém irá buscá-la. O fone é o 98483-5243, falar com Fran. “Praticar a solidariedade é uma forma de amor que não tem preço. Deus abençoe!”, diz o grupo.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1256 – 08/04/2021