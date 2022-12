Guarda Mirim divulga lista de classificados em processo seletivo

Na última quarta-feira, a Guarda Mirim divulgou a lista de classificados do processo seletivo para ingresso na turma da Guarda em 2023. Conforme o edital do Diário Oficial, os classificados deverão obrigatoriamente entregar os documentos exigidos na sede do projeto até o dia 16 de dezembro no horário das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.







Documentação

a) Do aluno: RG, CPF e carteira de vacinação (em dia). No início das atividades do projeto, o participante também precisará levar comprovante de matrícula escolar e atestado de aptidão física.

B) Dos pais ou responsáveis: RG, CPF e comprovante de endereço.

c) Os pais também deverão assinar no momento da matrícula o termo de responsabilidade, termo de autorização para eventos fora da sede e termo de autorização de uso de imagem (previstos no art. 13 do edital).

Endereço da Sede da Guarda Mirim: Rua Luiz Karas, n.º 70, Campina da Barra.

Foto: Divulgação.