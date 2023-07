Holanda assume a liderança da Copa do Mundo do Clube de Campo

Duas goleadas marcaram a oitava rodada da Copa do Mundo do Araucária Clube de Campo, a penúltima da fase classificatória, que aconteceu no sábado (24/06). A Holanda resolveu repetir a façanha da Alemanha na Copa do Mundo de 2014 e aplicou uma sonora goleada de 7X1 em cima do Brasil. A Alemanha também goleou a Espanha por 6X3 e a Itália venceu a Argentina por 4X3, em um jogo mais equilibrado.

Após estes resultados, houve mudança na tabela de classificação e a Holanda assumiu a ponta, com 13 pontos, mesma pontuação que a Itália, que está em 2º lugar por conta do saldo de gols. A Ucrânia, que vinha liderando a tabela até a última rodada, caiu para a 3ª posição, com 12 pontos. Dinamarca está em 4º com 11 pontos, Alemanha em 5º com 9 pontos, Brasil em 6º com 6 pontos, Argentina em 7º com 4 pontos e a Espanha está na lanterna com apenas 1 ponto. Após a rodada do próximo sábado (1º de julho), a Copa do Mundo fará uma pausa de 30 dias para um período de férias.

9ª rodada – sábado (01/07)

13h – Alemanha X Ucrânia

14h – Dinamarca X Holanda

15h – Brasil X Itália

16h – Argentina X Espanha

