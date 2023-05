Homem agride mãe e familiares em sua residência e vai parar na cadeia

No início da tarde de quinta-feira (11/05), uma equipe da Guarda Municipal foi solicitada em uma residência para atender um chamado de agressão. A mãe do agressor, de 55 anos, fez contato com a central alegando que seu filho chegou em casa muito transtornado, procurando por suas armas. Os objetos procurados pelo homem seriam uma arma de fogo falsa, um machado e uma faca.

O homem teria dado socos em sua mãe enquanto questionava o paradeiro de suas coisas e quando os policiais chegaram ele estava sendo contido por populares. Mesmo com a tentativa da vizinhança de contê-lo, os policiais precisaram utilizar a arma de choque para algemar o indivíduo.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis, com a representação criminal da mãe e de outros familiares.