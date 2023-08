Homem dá entrada no HMA com ferimento no dedo e acaba entrando em óbito

Familiares do paciente que morreu na tarde desta sexta-feira (11/08), logo após ter dado entrada no Hospital Municipal de Araucária com um corte no dedo, estão tentando entender o que ocorreu. Levado ao hospital pelo proprietário da loja de materiais de construção onde trabalhava, o paciente apresentava um corte na mão, ocasionado enquanto realizava um serviço. Inicialmente, segundo relatou o comerciante, tanto ele quanto o funcionário achavam que seria necessária apenas uma simples sutura.

No entanto, o paciente foi encaminhado para uma cirurgia e acabou morrendo durante o procedimento. O chefe, que o havia deixado no hospital para voltar em seguida, ficou preocupado com a demora. Ao retornar, acreditando que o amigo estaria demorando porque ainda não teria sido atendido, acabou recebendo a pior de todas as notícias. Bastante abalado, ele também tenta entender o que aconteceu, já que o funcionário nunca teria mencionado nenhum problema de saúde e também porque chegou no pronto atendimento conversando e brincando, apenas com um dedo cortado.

O Hospital Municipal de Araucária emitiu uma nota sobre o caso, explicando que o paciente foi admitido na unidade por apresentar ferimento traumático de membro superior, e foi encaminhado ao centro cirúrgico para o tratamento da lesão apresentada. “Durante o procedimento cirúrgico, apresentou parada cardiorrespiratória. Mesmo com a realização de todas as medidas para seu atendimento acabou falecendo. Em virtude da característica do trauma, o corpo será encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para a identificação precisa da causa do óbito. A direção do HMA lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com os familiares”, diz a nota.