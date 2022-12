Homem é preso pela GM portando pistola em via pública

Na madrugada do último sábado, 24 de dezembro, a Guarda Municipal recebeu a denúncia de que havia um homem circulando pela avenida Victor do Amaral portando uma pistola Taurus calibre 45 e dizendo ser policial.







O denunciante repassou as características do indivíduo aos guardas que, em patrulhamento pela região, localizaram o sujeito. Na abordagem, o sujeito afirmou que a arma era de um militar do Exército, mas não declinou seu nome.

Como o dono da arma não estava no local e quem a portava não possuía autorização para tal, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Ainda, verificando a vida pregressa do homem, a GM constatou que ele já havia sido preso em 2018 acusado de porte ilegal, disparo de arma de fogo, lesão corporal e ameaça.