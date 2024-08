Homem é preso por tráfico de drogas na noite de sexta-feira (16)

Durante patrulhamento preventivo pela Rua Dr. Guilherme da Mota Correa, no bairro Porto das Laranjeiras, na noite de sexta-feira (16), uma equipe da Guarda Municipal avistou uma moto ultrapassando o sinal vermelho.

Diante do ocorrido, a equipe tentou abordar o veículo utilizando sinais sonoros e luminosos, mas o motociclista não parou e tentou fugir por cerca de 800 metros na Avenida Alfredo Charvet, próximo ao Fórum de Araucária, onde finalmente acatou o sinal de parada.

Durante a revista pessoal, foram encontradas 33 porções de cocaína, várias embalagens ziplock vazias, uma balança de precisão, uma máquina de choque, dois socos ingleses e um rolo de papel insulfilm.

O indivíduo relatou à equipe que estava iniciando as vendas de drogas, que não possuía dinheiro em espécie no momento e que alguns pagamentos eram feitos via Pix. Ele informou também que estava indo fazer uma entrega para seu tatuador e que pretendia continuar as vendas durante a noite.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia para as medidas cabíveis.