Homem morto em confronto contra a PM é identificado

Na noite do último domingo, 14 de janeiro, uma equipe da Polícia Militar estava realizando um patrulhamento pela Rua Maria Sobânia, no bairro Costeira, quando avistou um homem suspeito.

O indivíduo reagiu à abordagem, e acabou morrendo quando entrou em confronto contra os policiais, ele foi identificado como André Ramos Barbosa de 31 anos.

De acordo com as informações, a equipe estava em patrulhamento pela rua que é chamada de ‘beco do Maranhão’, devido ao intenso tráfico de drogas que ocorre no local, quando avistou o sujeito em questão.

O homem mostrava um volume na cintura, o que chamou a atenção dos agentes que o abordaram. Entretanto, André não obedeceu à ordem e acabou fugindo. Os policiais realizaram a perseguição a pé, e ao entrarem em uma área rural, acabaram perdendo o sujeito de vista.

Uma busca pela região foi realizada, e em certo momento, o indivíduo acabou efetuando disparos contra os policiais militares, que tiveram que revidar a agressão injusta. Diante desta situação, foi solicitado o apoio de outras equipes, que imediatamente foram até o local.

Quando os policiais retornaram para dentro da mata, agora com o auxílio de outros agentes, eles novamente foram recebidos com tiros realizados pelo sujeito. Em defesa, a PM revidou os disparos, situação onde André acabou falecendo.

O SIATE foi acionado, mas não ficou por muito tempo no local, já que o homem já estava sem vida quando a ajuda médica chegou no endereço. Diante disso, o Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Científica foram acionados.