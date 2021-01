Homem procurado pela justiça é preso pela GM após tentar agredir o padrasto

Compartilhe esta notícia

Foto: divulgação

Um jovem que ameaçava familiares na madrugada desta sexta-feira, 15 de janeiro, estava sendo procurado pela justiça por roubo agravado. A família, moradora do bairro Boqueirão, acionou a Guarda Municipal, relatando que o indivíduo chegou em casa por volta das 5h40 da madrugada e teria ameaçado seu padrasto com um facão.

Quando a guarnição chegou no local, o suspeito ainda estava com a faca na mão, e só largou após a ordem dos guardas municipais. Na checagem dos antecedentes criminais do jovem, foi encontrado um mandado de prisão em seu desfavor. Diante da situação, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para providências.