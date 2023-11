Homem sai para trabalhar e não volta mais e sua família pede ajuda da população para encontrá-lo

Jhonatan Costa Cidral da Maia, um homem de 38 anos, morador da cidade de Campo Largo, está desaparecido há três dias, a última vez que foi visto foi quando saiu do trabalho, às 10 horas da manhã da última sexta -feira (24/11).

Há informações de que ele foi visto na região de Araucária após o desaparecimento.No dia que desapareceu ele usava calça jeans, camisa azul listrada e uma mochila pequena de trabalho.

Ele tem 1,65 de altura, é magro, possui cabelos médios e pretos, e usa óculos de grau com uma armação discreta com detalhes em preto. Sua esposa está desesperada para encontrá-lo, tentaram fazer contato com ele através do celular mas não tiveram sucesso, pois ele não recebe mensagens e as chamadas caem direto na caixa postal.

Se você tiver alguma informação sobre a localização dele, entre em contato através do telefone (41) 99950-4925.