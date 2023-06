II Copa Tião Calado terá semifinal no próximo domingo (11)

As equipes do Grêmio Araucariense, Projeto Vencer, América e Instituto Everest estão na semifinal da II Copa Tião Calado e vão brigar por uma vaga na disputa pelo título. A fase do mata-mata, realizada no domingo (04/06), foi marcada por goleadas e teve até disputa nos pênaltis.

O Projeto Vencer ganhou da equipe do Firenzze por 2X1, América goleou o Celtics por 4X0, o Grêmio também goleou o Panterões por 4X0 e os times do Tupy Santa Clara e Instituto Everest empataram em 1 X 1. Na disputa nos pênaltis o Instituto levou a melhor e venceu por 5X4.

Premiação

O vencedor da Copa Tião Calado vai faturar o troféu de campeão e mais R$2.500,00, o segundo colocado ganhará um troféu e R$.1500,00, o terceiro receberá um troféu e R$1.000,00 e o quarto colocado receberá um troféu e R$500,00.

Semifinal – domingo (11/06)

Local- Estádio Pedro Nolasco Pizatto

13h- Grêmio Araucariense X América

15h – Instituto Everest X Projeto Vencer

