Instituto Schnorr está de portas fechadas, mas pretende reabrir em breve

Atividades para os jovens no instituto estão suspensas nesse momento. Foto: divulgação

Há quase 14 anos atuando nas comunidades do município, o Instituto Schnorr, respeitando os decretos vigentes de prevenção contra a Covid-19, segue de portas fechadas. A instituição, que promove inclusão social e o exercício da cidadania através de atividades educativas, esportivas e culturais junto às famílias em situação de risco e vulnerabilidade social na região, chegava a atender mais de 190 crianças em sua sede, no bairro Campina da Barra. Mesmo impedido de voltar as atividades, o instituto segue trabalhando e prevê uma retomada para o mês de setembro.

Diante do agravamento da pandemia, em março 2020, seguido do lockdown, as atividades desenvolvidas em grupos pelo instituto foram suspensas e assim seguem até o momento. O espaço mantém um total de 195 educandos cadastrados, entre 5 a 16 anos, encaminhados pelo CRAS do município, distribuídos em 146 famílias.

Segundo a instituição, a atual situação é preocupante e impede o atendimento dos filhos dessas famílias que necessitam, em horários opostos da escola, que além da participação nas atividades socioeducativas (oficinas de informática, capoeira, recreação, criativa, educação em cidadania, artes, dentre outros), ainda realizavam suas principais refeições na instituição.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1274 – 12/08/2021