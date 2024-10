Irmão Lauro: Palavras e Silêncios

Se não quiser, não conte tudo.

Talvez, antes de falar, você precise estar apenas com você.

E pode ser que perceba que há pouco a dizer.

Porque algumas coisas precisam apenas ser compreendidas e se purificam nos labirintos internos, como água no filtro.

A sabedoria interior purifica e se faz silêncio!

Mas, algumas coisas se purificam na verbalização.

Então, se aconchegue, e quando quiser, e como quiser, fale de si, de suas profundezas, de seus amores e fantasmas e anjos, de coisas banais e complexas…

E com o tempo você aprenderá quando falar e quando silenciar, quando estar com alguém e quando estar apenas com você!

