Isidório Duppa: Baile na Roça Nova

Iéu passando nas estrada de Araucówia, proque indo entregar carga de repoio nas banda da barage, quando dando de cara com a sociedade da Roça Nova. Ieu inté levando susto, tanto tempo que non passando por alí e a Sociedade ainda estando de pé, só que tudo quebrada, abandonada, depredada, com os vidro quebrado!!! Mas além dos susto, coréu um frio da cabeça aos pé, mais sendo de saudade mesmo!!! Ieu non teve dúvida, parei com Monza na frente da sociedade e fui dar uma zoiada pra drento. Ainda tinha uma mesa jogada e umas cadera quebrada, ainda com umas bandeirinha de Son Jon pedurada e lá no fundo o palco tudo empoerado. Porta tava trancada enton iéu resolveu dar volta pra ver se encontrando algum lugar pra entrar, e bem no fundo, onde o pessoal assava churrasco no dia dos baile, porta estando só encostada e iéu conseguindo entrar pra drento. Quando ieu subiu no palco veio uma lembrança na cabeça que parecendo que iéu se transportando umas quatro década no passado e estando bem no dia que acontecendo uma das coisa mais importante na minha vida!!! Era um baile que o pessoal da comissón contratando um conjunto gaúcho “Os Gaudério dos Pampa” pra tocar no baile, iéu lembra que salon tudo lotado, os banco tudo cheio de moça esperando a rapaziada tirar pra dançar, só que conjunto só sabendo tocar musca gaúcha, estes vaneron, rancheira, guarania e sendo pocas pessoa que ariscavon acertar o passo da dança e non fazer vergonha pras moça, enton até umas duas da manhã o salon ficava ansim com pocos casal dançando e maioria dos home tudo encostado tomando cerveja e a moça até com calo na bunda de tanto esperar, foi enton que iéu tomando uma decisón importante, foi falar com o dono do conjunto pra ver iéu podendo consertar a situaçón. Dono do conjunto que também sendo o gaiteiro, meio que discunfiado e vendo que conjunto non fazendo sucesso cabando aceitando a minha sugestón. Enton ieu tirando a gaita de boca do bolso, falô pros músco só fazer acompanhamento e começô tocando a kalorinka, zóia, até o padre que tava dormindo no canto do salon acordando, rapaziada saiéu correndo tirar as moça que banco ficando limpo, as véia que non tinhom par dançavon junta e cachorrada saiéu correndo com medo da movimentaçón!!! Depois iéu foi tocando os 7 passo, foi uma bateçón de gente que non tem tamanho, com gente até saindo do salon pra arumar espaço pra dar as voltinha e contar os 7 passo da dança!!! Mais porque ieu foi tocar a Sokóa?? Até pessoal que tava vendendo bebida, fritando pastel, que tava nos caxa, segurança se juntaron com o povo pra dançar a Sokóua!! Era tanta gente batendo palma e os pé no chon que a sociedade non aguentô, os vidro quebraron de tanta tremeçón, soalho despencando, telhado quase vindo abaxo!!! Desgracéra Mésmo!!! Desde aquele dia, tá ansim até hoje!!

Edição n.º 1441.