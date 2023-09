Isidório Duppa: Gato da Cidade

Tem um ditado olímpico que fala, onde tem gato, rato vira atleta!! Ieu achando que tendo seus fundamento, porque os rato tem que espertar pra non virar refeiçón dos felino!!

Ansim pensando porque vendo as ratazana do paiol tudo gorda, arrastando pança no assoalho e mesmo que iéu dando bero os rato só don uma olhada de canto de zoio e continuon fazendo desfile na passarela empoeirada.

Non que ieu querendo acabar com a infestaçón de rato, pelo contrário, ieu non querendo quebrar o acordo porque se rato ficando no paiol non me incomodando drento de casa, mais o que me incomodando sendo que iéles ficarom mal acustumado ter comida de graça e viraron tudo uns vagabundo preguiçoso. E quando a gente vê um camarada Vagabundo e preguiçoso ah iésto dando réiva, se dando réiva gente até podendo ter problema de saúde. Ieu enton pensando no ditado, se ieu truxer um gato e trancar no paiol os rato von ficar tudo esperto e correr de um lado pro outro, von emagrecer, ficar esbelto, e iesto sendo exemplo pra ganhar mais energia pra dia de trabaio!!! Foi enton na Casa do compadre Ignácio, que sempre se gabando de ter gato em casa e pedindo emprestado um dos gato, Compadre enton dizendo que único gato que iele tendo sendo do poste de luz! Mas contô que na cidade tem iestes pet shop que vende gato, e se vende, vai que non alugue gato também pra temporada!! Ieu foi neste pet shop, e moça dizendo que tendo que procurar um criador de gato e deu endereço. Ieu foi non endereço e verdade mesmo!!! Tinha gato de tudo que é tipo, os peludo, os pelado, os de pelo ralo, uns listrado otros malhado. Quando preguntando preço, Misericórdia!!! Dando pra comprar um Monza pelo preço do gato. Mais ieu non sendo buro, ieu non sendo buro, se sendo preço de altomóve porque non fazer um teste draive com o gato? Levei um de cara amarrada, gigante, só pelo tamanho do bichano os rato von virar tope moder. Tranquei no paiol e noite intera fiquei iscuitando a correria, um gritero, uma barulhera dos corno!! De manhãzinha quando entrando no paiol!!! Cadê o gato? Percurei por toda parte e lá no forro, tava o gato, magrinho, uma vara de marmelo, cansado e com pelo arrepiado!!! E os rato tudo facero dando risada!!! Desgracéra Mésmo: Sabe aquele ditado olímpico? Vamo mudar pra ditado cômico: Onde tem gato da cidade, os rato da roça se divertem!!!..Mas pelo menos servindo pra alguma coisa, vendo os rato dando risada até meu dia ficando mais alegre!!!

Edição n.º 1380