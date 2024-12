Isidório Duppa: O ouro do cemitério

Iéu acordando no pulo com o sonho que tendo anteonte, quase que se mijando nas calça de medo. Iéu sonhando que o meu tataravô vindo puxar as minha perna e dizendo que tendo oro na cova dele e que sendo pra ir tirar de lá porque estando incomodando o descanso eterno dele. Na hora ieu pensando que sendo coisa da imaginaçón, ieu fica pensando em ficar rico e son estas coisa que vem na cabeça. Mais problema que iésta noite de novo veio o tataravô no sonho só que desta véis contando que se iéu non tirar o oro da cova iéle vindo toda noite me incomodar na cama. Desgracéra Mésmo!!! Non é que podendo ser verdade? e se non for tirar dúvida vai ficar só na esperança de ficar rico!! Enton iéu indo no cemitério, na cova da familia e acabando discubrindo que o tataravô non estando enterado junto com os parente, porque non tendo nome dele na relaçón dos morto! Nem na segunda página do papel almaço non estando. Onde enton estando enterado? foi enton que iéu bancando o esperto, foi no cartório fazer a pregunta, e non sendo que ieu encontrando o nome do Falecido? Izidor Duppa!! Ah enton foi por iesto que iéu vindo me chamar, nóis tendo o mesmo nome!! No Cartório disseron que iéle estando enterado lá no Cemitério dos Palhano!! Conta a história que quando os Polaco e os Ucraniano se davon bem, fazion festa junto, ion nas missa junto, ion nos casamento um do outro, plantavon batata no mesmo terreno e até eron enterado no mesmo cemitério e tudo iéra a maior das maravilha, até que houve uma disputa entre as raça, os Ucraniano vieron dizendo que o Pierogi era invençon deles e querion mudar o nome pra Perohê!! Os polaco non gostaron das idéia porque o Pierogi é receita polaca e non Ucraniana!! Non teve jeito de chegar no acordo e despois deste dia se apartaron, e também dividiron o cemitério, os Polaco fizeron um cemitério novo e os Ucraniano, dexando o velho abandonado no tempo. Iéu enton tomando informaçón onde que ficando esta cemitério e me disseron que sendo no Formiguero pertinho de Guajuvira!! Iéu enton non teve dúvida, ligô Monza e se mandô lá pro cemitério, afinal, ficar rico non sendo sempre que a gente fica, e como Tataravô dizendo que oro tá incomodando que custa tirar de lá e encher bolso!!! Pregunta pra um, pregunta pra outro, non sendo que o cemitério existindo mesmo? só que no meio do mato, com as cruiz caída e as lápide apagada. Foi percurando a cova do Tataravô pra tirar o oro e iéle non se incomodar no dencanso eterno, mais todo iscrivinhado numa língua que iéu nem sabendo que existindo, ache que sendo polaco antigo. Percura, percura, percura e tava lá a cova do Tataravô, agora só cavar e ficar rico!! Desgracéra Mésmo!! veis quase 5 metro de buraco e nada, nem um ossinho sequer, foi quando zoiando pro lado ieu acabando encontrando o oro que tava incomodando, uma embalage daquele chocolate Oro Branco, aquele que fais concorênça com o Sonho de Valsa!!! Desgracéra Mésmo!!! Lixo no lugar erado incomodando até os morto!!!!

