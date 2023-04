Isidório Duppa: Pepinos

Enton me preguntaron, como andon as coisa Seu Isidório!!! Ieu respondeu: Só Pepino!! Pepino de tudo quanto sendo jeito. E o pior que sendo verdade mesmo!!! Iéu preparando tréis quarta de terra pra fazer plantaçón de borba Cabostiá, proque me disseron no Armazém do Iskapinski que sendo a produçón que dando mais dinheiro no governo petista, porque sendo casbostiá com o povo. Deixei coisa mais linda, os carero tudo nos conforme, passei veneno pra matar as praga, adubei com esterco de galinha, neutralizei no calcário, só de zoiar já passando na cabeça aquela image de roça verdinha e careta da scânia intupida de borba Cabostiá levando pros mercado e bolso forado de pinhonze!!! Foi na agrícola comprar as semente da Borba Cabostiá e rapaizinho contando que tendo uma semente especial importada dos Estado Unido, que crescendo mais rápido e fruto ficando mais robusto e bunito, custando poco mais caro mais valendo a pena porque até as folha son cheia de estrelinha que nem a bandera dos Estados Unido. Iéu preguntando se rapaizinho estudando pra iésto e Moço dizendo que estudando pra ser gronômico mais non momento sendo estagiário na Agrícola. Bem se estudando pra iesto devendo ser verdade mesmo, com iéstas tecnologia avançada non dá se duvidar de nada!!! Ieu semeô as tréis quarta com a semente importada dos Estados Unido, e descansô na varanda só esperando o crescimento. Despois de duas semana, roça estando coisa mais linda!!! Tudo verdinha, as folha tudo acenando pra ieu quando vento batendo. Enton foi ver o tamanho das Bórba!!! Desgracéra Mésmo!!!!! Que Borba que Nada!!! Olha o pepino!!! E o pior, sendo Pepino Mésmo!! Desgraçado do estagiário me vendendo semente erada!!! E agora?? Onde ieu vai enfiar tanto pepino!!!! Ainda, só pepino caipira que non tendo muito valor no mercado!! Saindo mais caro o transporte que a carga!!! Imagina o quanto que vai gastar em vidro pra fazer compota? Ah, mais ieu resolvendo problema!!! Soltei os porco na roça!! Afinal das conta, o que sobra vai tudo pros porco mesmo!!…