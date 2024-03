Isidório Duppa: Pra Baixo Todo Santo Ajuda

A Estrada que levando pro Capon Fechado tem de tudo que se podendo imaginar, tem buraco, tem valeta, costela de vaca, pedra solta, mata buro de madera, tanta das encruzilhada que se non for bom conhecedor vai parar lá onde Juda Perdeu as bota, se bem que iéu já percurando mais nunca encontrando as bota do Juda, qualquer dia iéu voltô por lá fazer mais uma percura, vai que sendo numbro 40 e servindo!!!

Mais além de ser uma estrada dos inferno, tem umas vista maraviosa, muito mato de pinheiro, campo de pasto, serra que sendo de dar inveja pros gaúcho de tanta das curva, ieu inté pensando que se esticasse a estrada podendo até chegar em São Paulo em linha reta.

Tem uns lugar que mudando de nome quando passando, quando vai no sentido Cidade-Capom Fechado, nóis chamemo de subidona!!! E no sentido contrário virando descidona. Lá de cima do morro se enchega longe que podendo até ver as escosta da Son Luis do Purunã!! Dais véis enquando ieu quando indo pra cidade parando Monza nas verada e fica la´apreciando, paisage que parecendo quadro de pintura. Onte Mésmo ieu parô Monza na bera da estrada e estando em cima da descidona zoiando os horizonte, non dando dois minuto ja´parando Alexo com a Camionetona Mistubicha e foi perguntando, ô Isidório, Tá percizando de uma ajuda que estando parado, ieu enton dizendo que non, só vendo a paisage. Nem passado cinco minuto parando Emilio com Picape, e fazendo mesma pregunta, ô Isidório, tá com problema que estando parado? Tá precisando de alguma ajuda? E iéu falando, non tendo problema, só tá vendo a paisage. Mais dois Minuto passando Albino com Caminhon de verdura e já foi pegando fermenta e preguntando se Monza Pifando que estando Parado na estrada, iéle podendo ajudar. Ieu agracedendo e dizendo que só mesmo vendo paisage. Ieu ficô pensando, mais como as pessoa se interesson pela gente, que tudo mundo querendo ajudar!!! Na volta da cidade quando a descidona virando subidona, non sendo que Monza Pifando Mesmo?? Bem com tanta das pessoa que querendo ajudar que ieu nem se preocupando com reboque. Passô Alexo, deu de mon e foi embora!!!, Passô Emilio, deu de mon e foi embora, Passô Albino e nem parando!!! E Ieu pensando, mais é lógico que ninguém indo parar mesmo pra ajudar como na ida!!! Porque pra Baxo, todo Santo Ajuda!!!!!