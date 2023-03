Desgracéra Mésmo!!! non sendo que xícra de café soltando asa e se espatifando no chon?? Justo a xicra de porcelana do jogo que a minha falecida babka ganhando de presente de casamento em 05 de maio de 1931. E agora?? Como que ieu vai se alembrar desta data tom importante na minha vida? Tom importante que se non fosse por iesto iéu nem existindo, por que se babka e o Diadek non tivesse casado, Papai non tinha nascido e se papai non existindo iéu muito menos. Enton sendo uma questón de sobrevivença!!! Iérom 6 xicra de porcelana francesa no jogo, Babka no leito de morte, dando uma pra cada neto pra que alembrasse dela despois que iéla fosse tomar café na eternidade, deu uma pra cada neto e neta, e todo dia de manhã quando iéu tomando café iéu se alembrava daquela santinha que morendo engasgada com um osso de galinha. Me vinha na cabeça os tempo que familia intera reunida na mesa, ieu se sentado do lado dela vendo iéla comendo bolacha maria sacaroteando na boca de um lado pra outro porque non tinha dentadura. Ieu até hoje sentindo na pele os beliscon que iéla de dando quando iéu fazia estripulia. Sentindo nos trasero as tamancada que levando quando entrava na casa com os pé sujo de lama. E como sendo doído decorar a tabuada, toda veis que iéla me tomava tabuada, se ieu erasse iéla me dava uma tabuada na palma da mon com um pedaço de tauba de pinheiro. Toda véis que iéu pegava uma bala de ovo do balero que ficando em cima da mesa, iéla gritava que as bala sendo só pras visita e iésto explicando porque ieu tendo uma orelha maior que a outra. E coitado de iéu se arremedasse e fizesse cara feia, iéla me dava a ladinha pra rezar ajoelhado em cima dos grão de milho. Iéu ficando alí, olhando aqueles caco da xícra de porcelana espatifada no chon, vendo que as minhas lembrança da minha avó também foram quebrada. E sabe de uma Coisa??? Que Maravia!!! Ajuntei os caco e enterrei no terero!!! Porque se for ter lembrança ruim que sejon enterradas para sempre!!!