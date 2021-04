Jovem faz vakinha virtual para tratar do seu cão que está paraplégico

Amarelão sofreu uma cirurgia de grande porte e precisa de sessões de fisioterapia. Foto: divulgação

A relação de amizade que o jovem Wilian Carriel construiu com o seu cão de estimação, o Amarelão, é algo bonito de se ver. Um não consegue ficar longe do outro, e separá-los, seja qual for a situação, seria a pior opção. O animal de estimação que Wilian tanto ama está precisando muito de ajuda, e vendo-o sofrer tanto, bateu o desespero em pedir ajuda, já que nesse momento, sua condição financeira está bastante complicada e o cachorro não pode esperar mais.

O Amarelão foi atropelado em agosto do ano passado e desde então, sua vida não tem sido nada fácil. No acidente, ele sofreu uma grave lesão na coluna e perdeu o movimento das patas traseiras. Com a ajuda de pessoas de bom coração, ele conseguiu fazer uma cirurgia na coluna e realizou 14 sessões de fisioterapia, mas não foi o suficiente. “Eu venho dando minha alma pra cuidar dele, e agora estamos passando por muitas dificuldades e os recursos, tanto financeiros quanto emocionais, se esgotaram. O Amarelão agora é um cachorro especial, paraplégico, e não controla suas necessidades. Precisamos de ajuda para comprar fraldas e continuar com seu tratamento”, diz Wilian.

Segundo ele, o cachorro tem sofrido bastante porque não consegue mais passear. Pra piorar, ele machucou a patinha dianteira há dias atrás e praticamente vive preso a uma caminha. “Preciso de ajuda pra dar uma vida melhor pro Amarelão, ou pelo menos pra conseguir manter ele conosco. Não consigo imaginar minha vida sem ele. Precisamos um do outro. Se ele sair de perto de mim, tenho certeza que irá sofrer ainda mais”, lamenta o jovem.

Para ajudar o amigo de quatro patas, Wilian fez uma vakinha virtual, onde pretende arrecadar um valor que usará para comprar fraldas e manter o tratamento do animal. “Peço por favor, que você que está lendo esse texto, nos ajude com qualquer quantia. Com certeza o que for doado de coração, voltará em dobro para você”, pede o jovem.

Serviço

Para ajudar o Amarelão, o link da vakinha é https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajuda-para-o-amarelao-willian-carriel. Também é possível contribuir fazendo um PIX de qualquer valor no e-mail do seu tutor wmcarriel29@gmail.com

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1258 – 22/04/2021