Juventus Israelense retoma atividades com força total e busca patrocinadores

Projeto esportivo do Israelense cria oportunidades para jovens saírem das ruas. Foto: divulgação

O departamento esportivo da Associação de Moradores dos Jardins Israelense e Arco-Íris está empenhada em levantar o time de futebol da comunidade. O Juventude Israelense F.C. nasceu em 2019, logo depois da reabertura da associação e eleição da atual gestão, com o objetivo de dar uma opção sadia para os jovens. O time ficou sem jogos devido a pandemia e em respeito aos decretos estadual e municipal, mas agora com a chegada da vacina, e os decretos mais brandos, e principalmente seguindo as determinações sanitárias, o time voltou com força total.

Dos últimos oito jogos que disputou, perdeu apenas um, empatou outro, mas segue com seis vitórias contra os times de mesmo porte da cidade. Na manhã desse domingo, 18 de julho, ganhou de 9×7 do Labareda F.C., jogando em casa.

No comando do time, o técnico Jose Natel Domínico tem como objetivo afastar das drogas e do mundo do crime, todo jovem que escolher o esporte como sua melhor opção, provando que de dentro das comunidades, ainda surgem craques que podem brilhar. “Hoje eles estão dentro da quebrada, mas para esses jovens, nada é impossível”, destacou Jose Natel.

Mesmo com todo empenho, o time precisa de patrocínio e doações de chuteiras e material esportivo. As empresas ou pessoas que queiram ajudar, podem fazer contato pelo Whatsapp (41) 98518-2698 ou 99215-0157.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1271 – 22/07/2021