Mais de 40 mulheres acompanharam série de palestras sobre violência doméstica

Mais de 40 moradoras do Residencial Serra Dourada, localizado no Centro de Araucária, acompanharam no sábado (17/06), uma série de palestras sobre “violência doméstica”. Iniciativa da síndica Nadia Baumbach e da gestora jurídica Mari Piancor, o encontro foi um sucesso, o que acabou incentivando a promoção em breve de outros eventos em torno do tema.

“Pretendemos levar essa discussão para dentro das empresas e outros locais. Temos uma parceria com a Guarda Municipal, que leva informações sobre a Patrulha Maria da Penha e quais os canais onde as vítimas de violência podem buscar ajuda e denunciar casos de agressões”, afirma Mari PIancor.

Ainda segundo ela, eventos como o que ocorreu no condomínio ajudam a conscientizar as mulheres a respeito do que de fato configura um ato de violência e as incentivam a denunciar seus agressores. “Elas precisam enxergar a família, os amigos, os vizinhos, os colegas de trabalho como uma rede de apoio. Precisam entender que as leis foram feitas para punir os agressores, para protege-las e para erradicar a violência”, frisa.

No encontro de sábado as mulheres acompanharam palestra da guarda municipal Ana Paula da Silva sobre a Patrulha Maria da Penha, da guarda municipal Regina Couto sobre Feminicídio, da treinadora comportamental Rosy Gasperi sobre o tema Pérolas que Curam, da Clara Belline sobre Imagens e Cores e da gestora jurídica Mari Piancor que abordou o tema Ressignificando Histórias de Rosas. Também teve um momento de testemunhos de mulheres que já foram vítimas de agressões. Para saber mais sobre o assunto entre em contato com a Mari Piancor pelo whats (41) 99777-532.

