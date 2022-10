Mais de 70 escolas e cmeis escolherão novos diretores em novembro

Se você acha que o período eleitoral em Araucária acaba no próximo dia 30 de outubro pode tirar o cavalinho da chuva. Isto porque, terminada a eleição para presidente da República, dezenas e dezenas de escolas e cmeis da cidade terão processo seletivo para escolha de seus novos diretores e diretores auxiliares.



O prazo para inscrição de profissionais interessados em dirigir as unidades em que trabalham se encerrou na última semana, sendo que haverá eleições em 71 escolas e cmeis (veja a tabela com o nome dos candidatos já divulgada)



De acordo com a comissão responsável pelo processo seletivo, em sessenta unidades apenas uma chapa se inscreveu. Em outras onze haverá bate-chapa. Há ainda quatro locais em que não houve quem se dispusesse a participar do processo eleitoral.



De acordo com a legislação que regula a eleição para diretores, poderão participar do processo de escolha aqueles alunos com mais de doze anos, um pai, mãe ou responsável pelo aluno e os profissionais dessas unidades. A votação ocorrerá no dia 25 de novembro, com início às 7h e término às 18h. A apuração ocorre tão logo as urnas sejam fechadas.



Os eleitos assumirão seus mandatos no primeiro dia útil de 2023 e ficam no cargo por três anos.