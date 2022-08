Mais vagas

O prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania) acaba de enviar à Câmara de Vereadores um projeto de lei aumentando o número de vagas para o cargo de educador social existente no quadro de efetivos da Prefeitura.

Quase o dobro

Só este projeto está criando 40 novas vagas para o cargo de educador social. Hoje, existem 61 destes postos de trabalho. Ou seja, uma vez aprovado (e isso deve acontecer), o número de educadores passará a 101 vagas.

Educadores

Os educadores sociais atuam nas unidades de atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), principalmente em CRAS, CRAM, entre outros.

Alteração

A Câmara de Vereadores aprovou na sessão plenária desta terça-feira, 9 de agosto, um projeto de lei que adequa os vencimentos dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias a uma nova emenda à Constituição, que foi aprovada pelo Congresso Nacional em maio passado.

R$ 700,00 a mais

De iniciativa do prefeito Hissam, o projeto de lei aprovado pela Câmara estabelece o valor R$ 2.424,00 como salário para os agentes. Hoje, eles recebem R$ 1.716,15. Ou seja, um incremento superior a R$ 700,00. Hoje, a cidade possui 175 vagas de agentes comunitários de saúde e outros 16 de combate a endemias.

Próxima sessão

Para passar a valer o projeto de lei ainda precisa ser aprovado numa segunda votação na Câmara. Em seguida, segue para sanção do chefe do Poder Executivo e publicação em Diário Oficial.

Merecido

Importante destacar que tanto os agentes de saúde como os de combate a endemias são profissionais que estão em contato direto com a população, gastando sola de sapato todos os dias nos quatro cantos da cidade. Logo, sem dúvida, estamos diante de uma classe que merece ser valorizada.

Diretores

Também na sessão plenária desta semana houve a aprovação de um projeto de lei que altera algumas regras do processo eleitoral para seleção dos diretores e diretores auxiliares de escolas e centros municipais de educação infantil. De iniciativa da Prefeitura, o texto foi aprovado de forma unânime pelos vereadores e volta ao plenário na semana que vem para ratificação.

Terceiro mandato

Uma das alterações mais significativas no projeto da lei que regulamenta a eleição de diretores foi a possibilidade de que os atuais gestores das unidades municipais que estão exercendo o segundo mandato possam ser candidatos a um terceiro ciclo na direção. A proposta foi feita por meio de uma emenda do vereador Ricardo Teixeira (PSDB).

Pandemia

Um dos motivos alegados pelo vereador para proposição do terceiro mandato é o fato de que, com a pandemia, muitos gestores não tiveram condições de realizar de maneira plena projetos que tinham interesse caso as medidas restritivas em razão da Covid não estivessem em vigência.

Candidatos

Embora a emenda tenha autorizado a candidatura a um terceiro mandato, a palavra final segue sendo da comunidade escolar, já que terá que haver o processo eleitoral.

Piso nacional do magistério

Outro projeto bem importante encaminhado pelo prefeito Hissam à Câmara e aprovado na sessão desta semana é o que estabelece o piso nacional do magistério aqueles profissionais da educação com carga de 40 horas semanais. Até recentemente a nomenclatura desses profissionais era educador infantil, mas agora estão corretamente sendo chamados de professores da educação infantil. Eles trabalham nos centros municipais de educação infantil. São quase 577 docentes beneficiados.

R$ 3.845,63

O projeto de Hissam garante já a partir da sanção da lei municipal que todos esses professores de 40 horas semanais recebam o piso nacional, que é de R$ 3.845,63. A garantia de recebimento do piso se dará na forma de um complemento ao que esses servidores ganham atualmente. Assim, dependendo do tempo de casa, o valor acessório se altera um pouco. Mas a grande maioria deles (418) verá seu salário mensal aumentar em R$ 850,01.

Ao Senado mesmo

Conforme adiantado por esta Coluna na semana passada, a ex-vereadora Rosane Ferreira será mesmo candidata ao Senado Federal pelo PV. Inicialmente, a convenção de seu partido havia aprovado sua candidatura à Assembleia Legislativa. Porém, nos últimos dias, a direção estadual da legenda decidiu lançá-la candidata ao Senado. Ela concorrerá com o número 433 e terá como suplentes outras duas mulheres: Elza Maria Campos (PC do B) e Marlei Fernandes de Carvalho (PT)

Deputada estadual

Com a ida de Rosane para a corrida ao Senado a vaga que ela ocupava na chapa estadual passou para uma das mais antigas correligionárias do PV local. A grande Nadir Batista da Silva, que disputará uma das 54 vagas na Assembleia Legislativa com o número 43043.

PSD

E esta semana mais dois candidatos com o selo “made in Araucária” entraram na disputa eleitoral de 2022. Ambos são filiados ao PSD, partido do governador Ratinho Junior e disputarão vagas na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal.

Idu Blaszczak

Um dos candidatos vem do mundo do futebol araucariense. Trata-se de Idu Blaszczak. Ele, que disputou uma vaga na Câmara de Vereadores nas eleições municipais de 2020, concorrerá a deputado estadual com o número 55955.

Gilmar da Portelinha

Outro que também concorrerá nas eleições deste ano é Gilmar da Portelinha. Ele também foi candidato a vereador em 2020 e agora disputará uma vaga em Brasília com o número 5507.

Contrato assinado

Começam nos próximos dias as obras de revitalização do tradicional complexo do CAIC. O espaço receberá investimento de R$ 10.586.834,01 e deve ficar pronto em dois anos. O contrato com a empresa que venceu a licitação, a Contractus Construção Civil, foi publicado esta semana.

Publicado na edição 1324 – 15/08/2022