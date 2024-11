Marista Lab: 5 dicas para evitar a recuperação escolar

Para evitar essa situação, é preciso adotar uma rotina de estudos durante o ano todo.

Ficar de recuperação é algo que costuma trazer muita aflição para os estudantes. Com o final do ano se aproximando, essa angústia se torna ainda maior. A boa notícia é que ainda dá tempo de conseguir boas notas para passar de ano.

Primeiramente, para evitar essa situação, é preciso adotar uma rotina de estudos durante o ano todo. Esse hábito evita que haja um acúmulo excessivo de matérias ao final de um trimestre. A dica é começar pelos pequenos resumos das aulas do dia.

“Estabelecer pequenas metas ao longo da semana sobre quais matérias estudar garante melhor preparação para as provas do período”, orienta a coordenadora de Ensino Fundamental e Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos.

Como se sair bem na recuperação e passar de ano?

Se a recuperação vier e for inevitável, a melhor estratégia é refazer as provas da disciplina em questão. Ao realizar novamente os exames e listas de exercícios, anote as dificuldades marque aquilo que você não conseguiu fazer. “Depois, organize esses dados em um caderno e a partir daí busque auxílio com seus professores e colegas”, indica a coordenadora.

Neste momento de dificuldade, o apoio e acompanhamento dos pais é fundamental. Por isso, a família deve ajudar encorajando o filho e reforçando que ele será capaz de superar as dificuldades.

Confira 5 dicas de como evitar a recuperação escolar:

Tenha tempo para estudar

Estudar com tranquilidade é importante para reter o conteúdo. Por isso, evite estudar em cima da hora para uma prova. Repassar o conteúdo com tempo também ajuda a trazer mais tranquilidade para conseguir boas notas.

Mantenha uma rotina de estudos

É melhor estudar um pouquinho a cada dia do que precisar repassar muito conteúdo de uma vez só. Para isso, escolha um cronograma de estudos e estabeleça metas possíveis de serem alcançadas.

Priorize os conteúdos mais importantes

No planejamento de estudos, lembre-se de focar no que você tem mais dificuldade e também nos principais conteúdos de cada matéria. Por isso, destine mais tempo para isso do que para aquilo que você tem mais facilidade.

Estudo de formas variadas

Estudar não precisa ser algo chato. Existem várias técnicas que podem ajudar a tornar esse momento menos entediante e estressante. É claro que os livros e materiais didáticos ainda são essenciais, mas o estudo pode ser complementado por conteúdos em podcasts, vídeos, filmes e séries.

Fique tranquilo

Às vezes, é preciso desacelerar um pouco. Isso porque, tão importante quanto estudar, é ter momentos de lazer e descanso. Essas pausas também precisam estar no cronograma de estudos, afinal, também são essenciais para reter o aprendizado.

Edição n.º 1439.