Marista Lab: Como fazer uma redação nota 1000 no Enem?

A redação é uma das áreas que mais exige atenção dos estudantes na preparação para o Enem. Afinal, equivale a um quinto da nota da prova, além de ser o principal critério de desempate. A boa notícia é que, faltando pouco tempo para o exame, ainda dá tempo para estudar e conseguir uma redação nota 1000.

Para conquistar uma boa pontuação nesta etapa é preciso se organizar, planejar os dias de estudo e cumprir com esse plano. Diferentemente das outras áreas de conhecimento, a redação exige estratégias diferentes.

Qual é a melhor estratégia?

O primeiro passo para estudar para a redação é ler produções de exames anteriores que tiraram nota máxima. Entre outras coisas, esse exercício serve para entender o modelo de redação exigido no Enem e o mecanismo de composição da introdução, desenvolvimento e conclusão.

Além disso, é importante o exercício constante da escrita, o que ajuda o aluno a se apropriar de diferentes técnicas para conseguir escrever bons textos.

Realizar uma leitura atenta do comando da redação também ajuda muito, explica a coordenadora de Ensino Fundamental e Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos. “Isso ajuda a entender o que se espera em relação à temática solicitada”.

Junto com isso, ainda é importante ficar atento aos mecanismos de coesão entre os períodos, intra parágrafos e interparágrafos e reconhecer e colocar em prática a estrutura do texto solicitado, ou seja, apresentar um percurso de orientação claro no parágrafo de introdução por meio de uma tese clara.

Vale também ler redações com notas acima da média para assimilar diferentes progressões apresentadas, como contextualização inicial a partir de contextos históricos, obras literárias, séries e filmes.

Confira 5 competências para uma redação nota 1000:

Demonstre domínio da norma culta da Língua Portuguesa. Isso quer dizer, evite a construção de períodos longos, esse procedimento afeta a fluência da leitura e compreensão das ideias apresentadas. Tenha certeza de que compreendeu a proposta da redação, aproveite para aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento, respeitando o formato do texto dissertativo-argumentativo; Compreenda os mecanismos linguísticos que são fundamentais para uma argumentação bem elaborada; Defenda um ponto de vista selecionando, relacionando, organizando e interpretando informações, elaborando opiniões e argumentos sólidos; Para propor uma solução para a questão abordada na redação, lembre-se de respeitar valores humanos e considerar a diversidade sociocultural.

Edição n.º 1432.