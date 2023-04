Ministério Público abre inscrições do processo seletivo para contratação de estagiário de Direito

O Ministério Público de Araucária está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratação de um estagiário de Graduação em Direito para atuar junto à 2ª Promotoria de Justiça do Município e também para formação de cadastro de reserva. Esse cadastro poderá, a critério do MPPR, ser utilizado por outras promotorias, porém o candidato poderá optar em aceitar a vaga de outra unidade ou permanecer na listagem.

As inscrições abriram nesta terça-feira (04/04) e seguem até o dia 20/04, podendo ser feitas através do e-mail araucaria.2prom@mppr.mp.br, informando o nome completo do candidato, instituição de ensino e período do curso em que está matriculado, e-mail e telefones de contato.

Se aprovado, o candidato receberá uma bolsa-auxilio no valor de R$1.500,00 e auxílio-transporte de R$242,00 mensais. A carga horária do estágio será de 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira, no período da tarde.

A data e o local das provas serão definidos em outro momento, de acordo com o número de inscritos. O candidato será informado através do e-mail cadastrado no momento da inscrição. Mais informações poderão ser obtidas pelo fone 3552-1700.