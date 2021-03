Moradores enfrentam drama com alagamentos toda vez que chove

Chuva alaga a rua e o esgoto irregular de algumas casas transborda, causando transtornos aos moradores. Foto: divulgação

Basta dar uma chuva um pouco forte para que os moradores da rua Princesa Isabel, no Jardim Israelense, tenham as casas alagadas e o esgoto transborde, transformando a via num verdadeiro rio de cocô. Além do mau cheiro, há o perigo de contaminação. Eles não sabem dizer exatamente de onde vem o esgoto, suspeitam que seja de alguma casa vizinha. “Quando chove bate o desespero na gente, a rua alaga e o esgoto se mistura com a água da chuva. Vira um caos. Não sabemos a quem recorrer, precisamos de ajuda”, implorou uma moradora. Outro morador disse que está apreensivo com a previsão de chuvas para os próximos dias. “Minha casa já alagou por diversas vezes, já perdi muitas coisas, se isso não acabar terei que que mudar daqui”, lamentou.

O Jornal O Popular entrou em contato com a Sanepar, para saber se alguma providência poderia ser tomada, mas a empresa informou que o Israelense é uma ocupação irregular, por isso não possui rede de água e nem de esgoto. Explicou que existe um coletor que passa pelo bairro, mas o mesmo foi verificado pelas equipes, e ele está funcionando corretamente. Ainda de acordo com a Sanepar, o problema na rua citada deve estar ocorrendo porque alguns moradores devem estar lançando o esgoto na galeria pluvial (de responsabilidade da Prefeitura), e dessa forma pode mesmo transbordar pela rua. Procuramos a Prefeitura, mas até o fechamento desta edição, a resposta não havia sido enviada.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1250 – 25/02/2021