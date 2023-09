Morre Seu Faustino, eterno porteiro do Condomínio Nova Europa

Na manhã desta sexta-feira (15/09) Araucária recebeu a triste notícia da partida de José Geraldo Faustino, 60 anos, que há quase 30 anos trabalhava como porteiro no Residencial Nova Europa. Morador do Jardim Iguatemi e muito querido por todos, seu Faustino conhecia cada morador pelo nome e sempre cumpriu sua missão com muita dedicação.

Ele passou mal ontem (14), foi levado às pressas ao Hospital Municipal de Araucária (HMA), com suspeita de infarto, porém foi encaminhado para um raio-x e diagnosticado com problema de coluna. O médico que o atendeu receitou Dipirona e o mandou para casa. Na manhã de hoje, infelizmente, seu Faustino acabou falecendo.

A síndica do residencial, Sandra Lovato, e demais moradores, lamentaram profundamente a morte do porteiro. “Adeus José Geraldo Faustino, uma pessoa que tinha compromisso, cumplicidade e muita seriedade com a missão dele no Residencial Nova Europa. Mais que um profissional exemplar, era um ser humano especial, eu o admirava, quantas saudades você está deixando. Até sempre querido e amigo fiel!”, disse a síndica.

Seu Faustino será velado no Cemitério do Jardim Independência, no bairro Porto das Laranjeiras, a partir das 19h de hoje, e seu sepultamento será neste sábado, às 14h.