Mulher escreve bilhete pedindo ajuda e coloca no portão de casa

Bilhete no portão mostra o desespero da mulher, que pede ajuda para conseguir se manter. Foto: divulgação

Angela Eliane Pereira, moradora do Centro, está precisando de ajuda. Há pouco tempo ela perdeu o pai, que sofria de Alzheimer. Ela era filha única e para cuidar dele, precisou abandonar seu emprego de cinco anos. Mas após a morte do pai, os problemas ficaram ainda mais difíceis. Hoje ela não pode voltar a trabalhar porque a saúde da mãe, de 83 anos, piorou muito com a morte do marido. “Comecei a trabalhar para poder ajudá-la pelo menos com a alimentação, pois o dinheiro da aposentadoria não era suficiente, só dava para pagar contas de água, luz, aluguel e outras despesas. Mas tive que sair do emprego. Minha mãe não está nada bem, estou sempre tendo que acompanhá-la ao médico e levá-la a todos os lugares que precisa, não dá pra voltar a trabalhar e deixá-la sozinha. Estamos passando por dificuldades”, comentou a mulher.

Depois que saiu do emprego, Angela começou a trabalhar com a venda de roupas usadas, mas com a pandemia, as pessoas deixaram de comprar e a crise tomou conta. Diante da triste situação, ela decidiu pedir ajuda das pessoas. No desespero, chegou a colocar um cartaz no portão da casa, onde pede doações de roupas, as quais pretende revender para arrumar dinheiro. “Sei que muitas pessoas têm medo de ajudar, mas é por desconhecerem a triste realidade que muitos estão vivendo. Não tenho brechó, faço vendas online e com o dinheiro que recebo, ajudo minha mãe. Recebo Bolsa Família da minha filha, mas é muito pouco, e estamos chegando na estaca zero. Então eu preciso muito de ajuda, preciso de doações de roupas para conseguir vender e conseguir uma renda”, disse.

Para ajudar a Angela, entre em contato pelo fone (41) 99815-4821.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1267 – 24/06/2021