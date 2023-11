Municípios do Paraná participarão de oficina de orientação em casos de desastres e emergências

Na próxima segunda-feira, 20 de novembro, o Governo do Paraná promoverá uma oficina para orientar os municípios sobre situações de calamidade pública e emergências.

O foco são procedimentos para atendimento em assistência social. Serão repassadas orientações sobre como os municípios devem proceder para a solicitar recursos, estaduais e federais, além da documentação necessária para a decretação de situação de emergência.

A iniciativa é da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), em parceria com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, com a participação de representantes do Ministério do Desenvolvimento Social. Objetivo é oferecer mais segurança e agilidade no atendimento à população em casos de calamidade.

“O Paraná está enfrentando situações das intempéries climáticas de forma célere. Na hora da correria para oferecer o melhor atendimento, muitas vezes, não damos conta de toda a parte de documentação, acabamos deixando algumas coisas passar. Por isso, faremos essa oficina para auxiliar as gestões municipais”, explicou o secretário da Sedef, Rogério Carboni.

O encontro será presencial, no auditório da Unibrasil, e online. O público-alvo são técnicos, gestores e prefeitos. A ideia é capacitá-los para que possam se antecipar aos fatos e planejar medidas a serem tomadas quando das ocorrências.

“Será um momento de aprendizado, mas também da troca de experiências entre os municípios, pois muitos possuem ideias novas para a execução de recursos e também novas ações”, ressaltou a diretora de Assistência Social da Sedef, Quelen Coden. Para participar da Oficina, é preciso se inscrever previamente, além de optarem pelo acesso remoto ou presencial. As inscrições podem ser feitas pelo site da Escola de Gestão.

Serviço

Oficina: Desafios na atuação do SUAS nas situações de Calamidades Públicas e de Emergências

Data: segunda-feira (20/11)

Horário: 09h às 16h.

Local: Auditório Glacin Zancan da Unibrasil

Rua Konrad Adenauer, 442 – Tarumã, Curitiba