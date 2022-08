Museu Tingüi-Cuera ganhará novo espaço para conservação do seu acervo

O Museu Tingüi-Cuera, que fica no Parque Cachoeira, vai ganhar em breve uma nova estrutura que irá melhorar a conservação do seu acervo arqueológico local e permitir que receba a guarda de materiais arqueológicos de outras localidades. O novo espaço terá 380m² e ficará anexo ao museu. A obra é resultante de uma medida compensatória da Copel, por conta do impacto causado pela implantação de uma linha de distribuição que conecta as subestações Fazenda Rio Grande e Tafisa, que fica em Piên. A linha tem 56 quilômetros de extensão e foi energizada em outubro de 2017 e contribuiu para reforçar o fornecimento de energia à Região Metropolitana de Curitiba.

O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado entre a Copel e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) prevê o cadastro de 266 sítios arqueológicos. Segundo a Copel, o prazo para a medida referente à construção no Museu em Araucária é de 750 dias e a empresa trabalha com esse prazo.

Investimento

O projeto do novo espaço foi desenvolvido pela equipe da Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL) e prevê laboratórios de análise (para limpeza, conservação e restauro dos materiais), três áreas de acervo devidamente climatizadas e com mobiliário adequado (para guardar os itens), além de espaço administrativo. O TAC prevê ainda o fornecimento de todos os equipamentos necessários e o treinamento com foco na conservação preventiva e arqueologia para toda a equipe do Museu Tingüi-Cuera.

A Copel ficará responsável por todo o investimento financeiro e pela execução da obra. Todas as etapas do processo serão acompanhadas por um técnico da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Enquanto os serviços estiverem sendo feitos, a atual estrutura do museu continuará funcionando normalmente com as exposições e acervo abertas para a comunidade.

Mais melhorias no Parque

Segundo a Prefeitura, até meados de novembro e dezembro, o Parque Cachoeira receberá outras pequenas obras e serviços, como melhorias no sistema de iluminação, revitalização de calçadas, replantio de árvores e serviços de jardinagem, troca de bancos e lixeiras e instalação de novas lixeiras, revitalização das pontes, pintura das casas da Secretaria de Cultura e instalação de uma nova roda d’água.

