Mutirão do trabalho será realizado nesta sexta feira (26) em Araucária

Se você está em busca de uma oportunidade para trabalhar no município, não pode perder o mutirão do trabalho que será realizado na próxima sexta-feira, dia 26 de maio.

Na ocasião, estarão disponíveis mais de 2500 vagas em mais de 15 empresas, selecionando candidatos para diversas áreas. Além das oportunidades de emprego, haverá sorteio de brindes para aqueles que comparecerem.

O mutirão vai acontecer entre às 8h da manhã e 15h da tarde, no salão da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada na rua Pedro Gawlak, nº 174, no bairro Fazenda Velha.

Nina Santos.