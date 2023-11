Na 10ª edição este ano, Natal Feliz da Tia Celina ainda precisa de doações

Faltando menos de um mês para a 10ª edição do Natal Feliz da Tia Celina, os voluntários estão apressando os trabalhos para deixar tudo bonitinho para a festa das crianças, que este ano acontece no dia 16 de dezembro.

O problema é que as arrecadações ainda estão longe da meta estipulada pelos organizadores, já que este ano a expectativa é atender um número maior de crianças – no ano passado foram atendidas mais de 450.

“Seguimos com a arrecadação de balas, pirulitos, pipocas, Pipotecas, refrigerantes (tamanhos mini e grande) e ingredientes para o cachorro-quente. A sua colaboração fará toda a diferença e desde já agradecemos, de coração”, afirma Tia Celina.

Assim como em todos os anos anteriores, a festa será realizada na rua Madeira, 48, jardim Fonte Nova, com início a partir das 14h. “Teremos a presença do Papai e da Mamãe Noel, brincadeiras e recreações e distribuição de presentes, kits de doces e de um delicioso lanche”, completa a voluntária. Para contribuir com o Natal Feliz da Tia Celina, entre em contato pelo fone (41) 99611-5647.

Edição n.º 1390