Na Med Prev sua cirurgia pode custar até 70% menos do que em clínicas particulares

Instituto oferece consultas com especialistas, exames e até cirurgias. Foto: Marco Charneski

Quando recebemos o diagnóstico e o médico diz que precisamos de uma cirurgia, e no momento estamos sem plano de saúde, nossa primeira reação é de preocupação. Nessa hora, podemos contar com uma aliada importante, a Med Prev, que oferece vários tipos de cirurgias, entre ortopédicas, pedras nos rins, vesícula, vasectomia, a preços até 70% mais em conta que nas clínicas particulares. Além de o valor ser bem acessível, o parcelamento é facilitado e pode ser feito em até 12 vezes. “É muito importante para o paciente saber que ele pode contar com os serviços da Med Prev, cabíveis no seu bolso, porque em muitos casos, se ele aguardar a cirurgia pelo SUS (Sistema Único de Saúde), pode ter seu quadro agravado”, disse o administrador da unidade de Araucária.

A Med Prev também facilita a vida de quem está precisando de atendimento odontológico. Os pacientes são encaminhados para uma avaliação gratuita, recebem o orçamento completo do tratamento que necessitam e só efetuarão o pagamento se estiverem de acordo. “Temos uma lista completa de profissionais de Odontologia credenciados, que oferecem os mais diversos tratamentos”, esclareceu o administrador.

Consultas e exames

Na lista de serviços ofertados pela Med Prev estão ainda as consultas com mais de 500 especialistas e exames, dos mais simples como os de sangue, raio-X e ultrassonografia, até os mais complexos como tomografia, ressonância magnética e outros. E tudo isso pode ser agendado pelo WhatsApp ou pelo APP Med Prev (disponível para baixar no App Store ou Google Play), parcelado em até 12 vezes ou para pagamento via PIX, dependendo do procedimento. Com essa facilidade, o cliente não precisa sair de casa para fazer os agendamentos e pagamentos, só terá que se deslocar na hora de consultar ou fazer seus exames.

“A saúde é essencial na vida do ser humano e fazer o check up constante é imprescindível para prevenir ou mesmo tratar doenças na sua fase inicial. Venha para a Med Prev e confira nossa rede credenciada, com profissionais de Araucária e também de Curitiba”, convida o administrador.

Serviço

As unidades da Med Prev Araucária estão nos seguintes endereços: Avenida Victor do Amaral, 33 – Centro, próximo à Praça Dr Vicente Machado; e rua Fernando Suckow, 33 – Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h. Mais informações e agendamentos de consultas e exames pelos fones 3552-5257 ou pelo Whatsapp 99710-6333. Visite também o site https://saude.medprev.online/araucaria/ e conheça mais sobre o instituto.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1277 – 02/09/2021