No melhor estilo hard rock, Banda Heart Sting conquista fãs

Através das lives, Banda Heart Sting leva seu som e conquista cada vez mais fãs. Foto: divulgação

Quando amigos apaixonados por música resolvem unir seus talentos, essa junção tem tudo para dar certo. E foi exatamente isso que aconteceu com a Heart Sting, uma banda de hard rock formada do encontro de quatro jovens, que dividiam não apenas o amor pela música, mas também a vontade de fazer disso a sua principal atividade. Fundada em dezembro de 2019, a banda, cujo início nos palcos praticamente coincidiu com a chegada da pandemia, teve um grande desafio logo de cara, mas não desanimou. A banda estava longe dos palcos, mas perto dos fãs, através das lives. Hoje, com a pandemia ainda impedindo a realização de shows, o grupo busca fãs através do seu canal do youtube.

Tendo como principais influências as bandas dos anos 80, que marcaram a década com seu estilo e sonoridade, a Heart Sting também junta uma dose de contemporaneidade, somada a um toque de originalidade, que tem tudo para ser sua marca registrada. “Levar a música ao máximo de pessoas possível, viajar ao redor do mundo e colecionar histórias, são nossos principais objetivos”, afirmam, os músicos.

Integrantes

Dos quatro integrantes da banda, dois são de Araucária e dois de Curitiba. O araucariense Ricardo Montanha é músico desde os 10 anos de idade, inicialmente tocando violão, mas logo aprendeu novos instrumentos e também desenvolveu o interesse em produção musical. Trabalha profissionalmente como músico desde os 15 anos e aos 18 montou seu primeiro estúdio de gravação. Tem atuado em vários projetos musicais tocando em bares e eventos por diversas cidades. Atualmente toca baixo na Heart Sting e suas principais influências musicais vêm do Hard Rock anos 80/90 e da música nacional. Cristiano Colaco é outro integrante de Araucária. Começou a tocar bateria em bandas, com seus colegas do Ensino Médio, em 2004, influenciado pela MTV e pela grande cena que existia em sua cidade na época. Participou de vários projetos nos estilos grunge, progressivo, alternativo e hard rock. Apesar de preferir o rock dos anos 90, tem diversas referências em todas as vertentes do rock. Seus bateristas preferidos são Matt Cameron (Soundgarden) e Mike Portnoy (Dream Theater / outros projetos).

O curitibano Bruno Menta iniciou na música muito cedo, com 7 anos, por influência de artistas que admirava. Começou aprendendo violão e guitarra, e ao mesmo tempo tinha afinidade por canto. Formou sua primeira banda aos 16 anos e começou a tocar profissionalmente em bares e estabelecimentos. Suas maiores influências vocais são Klaus Meine (Scorpions), Jon Bon Jovi (Bon Jovi) e Tobias Sammet (Edguy/ Avantasia). Já como guitarrista, suas maiores influências são Matthias Jabs (Scorpions), Steve Stevens (Billy Idol/ outros) e James Hetfield (Metallica). O curitibano Felipe Funchal toca guitarra desde os 11 anos de idade. Despertou seu interesse por rock na época em que o Guitar Hero estava em alta no mercado dos games. Ao escutar as músicas, logo percebeu que a guitarra seria o instrumento musical a seguir. Dentre suas principais influências estão Dave Murray (Iron Maiden), Adrian Smith (Iron Maiden) e Joe Satriani.

Redes sociais

Conheça mais sobre a Banda Heart Sting, Acesse: Website – http://heartsting.com.br

Facebook – https://www.facebook.com/heartstingof

Instagram – https://www.instagram.com/heartstingo

Youtube – Heart Sting

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1267 – 24/06/2021