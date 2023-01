Notas Políticas: Extraordinária

A Câmara de Vereadores realizou nesta quarta-feira, 18 de janeiro, sua primeira sessão deste ano de 2023. Ela aconteceu de forma online e teve como objetivo abrir os trabalhos neste novo ano e fazer a recepção de projetos de lei propostos pelo Executivo e também pelos vereadores.

Primeira

A sessão desta quarta-feira também foi a primeira conduzida pelo novo presidente da Casa, Ben Hur Custódio de Oliveira (Cidadania). Eleito de forma unânime pelos colegas de parlamento no final do ano passado, ele conduzirá o Poder Legislativo até o final de 2024.

Boas vindas

E justamente por ser a primeira sessão conduzida por Ben Hur nesta sua segunda passagem pela presidência da Câmara, todos os vereadores presentes fizeram questão de lhe desejar boa sorte e que sua legislatura seja de bons frutos para a comunidade araucariense.

Aproximação

Falando aos demais vereadores, Ben Hur ressaltou que pretende dirigir a Câmara de forma técnica, sempre buscando atender as demandas dos gabinetes que tiverem como objetivo final a solução de problemas trazidos pela população. “Todos aqui têm mandato e precisam ser ouvidos. Vamos procurar fazer com que cada gabinete tenha autonomia para conversar com as secretarias da Prefeitura. Vamos convidar os secretários para que venham à Câmara sempre que necessário, dando retorno aos ofícios e indicações, seja informando a execução do serviço ou porque ele não pode ser feito”, se comprometeu.