Notas Políticas: Segue encantada

E segue encantada a licitação para conclusão das obras de pavimentação de ruas do jardim Califórnia. A nova licitação promovida pela Prefeitura bateu na trave de novo.

Desclassificada

A licitação de agora já estava até com a empresa vencedora definida, a Transterra Logística e Empreendimentos. Porém, a Comissão de Licitações da Prefeitura, formada por servidores concursados, acabou tendo que rever algumas etapas administrativas da concorrência, concluindo que a Transterra não reunia as condições necessárias para sua habilitação, o que tornou o certame viciado.

Anulação

Com a decisão de inabilitar a Transterra, que já havia até sido declarada vencedora na fase de proposta de preços, a Comissão de Licitações acabou recomendando ao prefeito que anulasse toda a concorrência, que agora precisará ser recomeçada do zero.

Outras licitações

Essa situação com a habilitação da Transterra também terá impacto em outras licitações da Prefeitura. Foi essa a empreiteira, por exemplo, que havia vencido a licitação para construção da nova Unidade Básica de Saúde do Centro. A Comissão de Licitações também entendeu – posteriormente – que a documentação que a empreiteira havia apresentado não era a adequada e decidiu inabilitá-la. Com isso, este certame também precisou ser anulado e precisará ser recomeçado.

Quase R$ 40 milhões

No final das contas, após levantamento da Comissão de Licitações, a Transterra andou ganhando em Araucária cinco obras, as quais somam R$ 38.127.942,95, sendo que – agora – a tendência é que a maioria dessas licitações seja anulada, já que no entendimento do corpo técnico da Prefeitura, a empreiteira – que se declara de pequeno porte – não teria conseguido comprovar a execução de serviços com complexidade semelhante as que vinha vencendo por aqui.