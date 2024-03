Novas oportunidades de emprego foram divulgadas pelo SINE nesta terça (05)

Nesta terça-feira, 05 de março, a Agência do Trabalhador de Araucária divulgou oportunidades de emprego para moradores do município.

O atendimento do SMTE/Sine ocorre diariamente por meio de ordem de chegada e distribuição de senha, onde o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h.

A sede do SMTE/Sine está localizada na Rua Álvaro Linhares Ehlke, 333, no bairro Sabiá. Para informações adicionais ou em caso de dúvidas, entrar em contato com o telefone/whatsapp (41) 3614-1650.

A lista completa de vagas de emprego disponíveis poderá ser acessa pelo site da Prefeitura de Araucária.

Confira algumas vagas disponíveis: