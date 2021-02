Novo Pedágio: a hora de decidir é agora!

Compartilhe esta notícia

A Frente Parlamentar do Pedágio continua realizando as audiências públicas regionais e nesta semana estaremos em Guarapuava, na quinta-feira, e em Francisco Beltrão, na sexta. Tenho defendido a revisão da proposta de implantação de 15 novas praças de pedágio no Paraná, em 822 Km de rodovias estaduais que passarão a ser privatizadas. Hoje, existem 27 postos de cobrança em 2.505 Km já pedagiados desde 1996. A partir de novembro, pela proposta do Ministério da Infraestrutura, serão 42 praças de pedágio numa extensão total de 3.327 Km.

Pagamos tarifas exorbitantes durante 25 anos e, agora que deveríamos ver os preços caírem, nos apresentam um modelo de privatização que privilegia os investidores internacionais em detrimento dos interesses da população paranaense. Embora os técnicos do Ministério da Infraestrutura afirmem que haverá redução nas tarifas, não será isso que acontecerá.

Nas rodovias já pedagiadas, existe uma praça de pedágio a cada 92 Km. Nas estradas estaduais que estão sendo incluídas pela proposta do governo federal, haverá uma praça a cada 52 Km, ou seja, estão dando um desconto pequeno com uma mão e tirando com a outra mão, dobrando o número de praças. Isso é um absurdo que deve ser freado. Ocorre que a única chance de o paranaense se manifestar oficialmente são as consultas públicas que a Agência Nacional do Transporte Terrestre (ANTT) está abrindo neste exato momento.

CONSULTAS PÚBLICAS

A hora de participar é agora. Na próxima semana, a ANTT vai realizar uma audiência pública online na quarta e quinta-feiras, dias 24 e 25, das 9 às 18 horas. O órgão regulador vai abrir a palavra para quem quiser fazer sugestões, críticas e registrar que é contra o modelo apresentado pelo governo. Atenção! Para falar na audiência pública pelo computador ou celular, é preciso fazer a sua inscrição no site da ANTT (www.antt.gov.br) até o meio-dia da terça-feira, dia 23.

Outra forma de participar é enviando a sua sugestão ou crítica POR ESCRITO também pelo site da ANTT ou pelos correios: ANTT, SCES – Trecho 3 – Lote 10 – Polo 8 – Brasília/DF – CEP 70.200-003. Lembre-se: estes são os únicos instrumentos legais que os paranaenses têm para manifestar a sua opinião sobre o Novo Pedágio. Fique atento, participe e contribua para mudarmos juntos os rumos do pedágio no Paraná.

POUCOS DESCONTOS

De acordo com a proposta do governo federal, os usuários que utilizarem o sistema de TAG obterão os maiores descontos, conforme o número de vezes que passarem pela mesma praça de pedágio. O maior desconto será dado a quem atravessar as cancelas 30 vezes durante um mês. Ocorre que, encerrado esse período, o desconto será suspenso e o usuário terá de passar mais 30 vezes para se beneficiar novamente com o menor valor. Este é mais um absurdo contido na proposta apresentada.

Publicado na edição 1249 – 18/02/2021