NP: A cadeira vazia foi lamentada pela população e adversários

Único candidato a não participar do debate promovido pelo O Popular, Claudio Bednarczuk (União) foi criticado pelos concorrentes que não fugiram da raia. Um dos primeiros que lamentou a ausência foi Genildo, que afirmou que “Claudio preferiu ir ao show do Eric Clapton (que acontecia nesta terça-feira em Curitiba) do que ir ao debate apresentar suas propostas a população”.

A cadeira vazia de Claudio também foi mencionada por outros candidatos, como Marjorie Ferreira (MDB), Samuel Almeida (PT) e Fábio Alceu. Os milhares de eleitores que acompanharam o debate de casa também criticaram o fato de justamente o candidato da situação não ter dado as caras. Alguns, inclusive, por meio de comentários brincaram que ele não teria ido ao evento porque teria se perdido no caminho, já que mora em Curitiba.

Edição n.º 1434.