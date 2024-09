NP: Desistência

O candidato a vereador Marcio Nogueira (Republicanos) desistiu de tentar uma vaga na Câmara de Vereadores. Sua renúncia a candidatura já foi homologada pela Justiça Eleitoral.

Forte

Marcio Nogueira era considerado um candidato forte na chapa do Republicanos. Sua desistência, comenta-se, não foi bem recebida entre os outros candidatos do partido, que teriam sentido o golpe. Embora não seja mais candidato, Marcio segue em campanha, agora como cabo eleitoral de Alex Nogueira (Solidariedade).

Baixas

A desistência de Marcio Nogueira não deve ser a única baixa no time do Republicanos. Há quem diga que algumas candidaturas do time sequer devem conseguir o registro junto à Justiça Eleitoral. Isso tem causado preocupação dentro da legenda, que teme não alcançar o quociente eleitoral para eleger pelo menos um edil.

Alex “talarico”

E comenta-se que Marcio Nogueira não é o único candidato que o ex-vereador Alex Nogueira (Solidariedade) já convenceu a desistir para aderir a sua caminhada. Pelo menos um outro candidato já teria tirado o pé do acelerador e passado a pedir voto para Alex. Oficialmente, porém, essa pessoa ainda não renunciou.

Farinha pouca…

Muitos candidatos a vereador, principalmente os mais incautos, já estão começando a achar que a estrutura prometida não virá. Alguns desses entraram em contato com esta Coluna para dizer que estávamos certos quando há algumas semanas pontuamos que na véspera da convenção era momento de prometer, sem pensar duas vezes se a promessa poderia ser cumprida.

…Meu pirão primeiro

O que tem chateado o pessoal que tem levado vácuo no whats ao mandar mensagem perguntando “cadê a estrutura?” é que eles têm visto os candidatos a vereador medalhões não economizando em suas campanhas. É como diz o ditado: farinha pouca, meu pirão primeiro.

Bandeiraço

A coordenação da campanha de Samuel Almeida (PT) para prefeito fará um bandeiraço neste sábado, 14 de setembro. O evento está marcado para acontecer das 8h30 às 12h, na esquina mais tradicional da cidade, a da Victor do Amaral com Archelau de Almeida Torres, também chamada carinhosamente de Cavalo Baio pelos araucarienses.

Industrial

Também no sábado, 14 de setembro, a coligação que tem como candidato a prefeito Albanor Zezé (Podemos) desembarca no Capela Velha para um comício. O encontro acontece a partir das 19h na rua Avestruz, esquina com a rua Uirapuru. Na oportunidade, Zezé, o seu vice Dr. Genésio e os candidatos a vereador da coligação subirão ao palco para apresentarem suas propostas aos moradores daquela região.

Fundo Partidário

Os candidatos a prefeito de Araucária começaram a receber nos últimos dias recursos dos fundos eleitorais para custear suas campanhas. Das dez chapas, cinco já receberam uma cotinha. A coligação que tem como Claudio Bednarczuk (União) como candidato a prefeito recebeu R$ 205.380,00. A candidata Marjorie Ferreira (MDB) recebeu 100.000,00. Fábio Alceu (PSB), da mesma forma, também recebeu R$ 100 mil. Já o candidato a prefeito Samuel Almeida (PT) recebeu da direção nacional de seu partido R$ 70 mil. Quem mais recebeu recursos até o momento foi o candidato do Cidadania, Genildo Carvalho. A direção nacional da legenda lhe destinou R$ 270 mil para custear sua campanha. Já os candidatos a prefeito Gustavo Botogoski (PL), Irineu Cantador (DC), Juliano Borghetti (PP), Rafael Dantas (PRD) e Albanor Zezé (Podemos) ainda não receberam nenhum valor de seus partidos para custear a campanha.

Edição n.º 1432.